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Сапожников Марк Михайлович

Место рождения

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапожников Михаил

Мать: не указана

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоголева (Сапожникова) Софья Марковна

Мать ребёнка: Сапожникова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Василий Маркович

Мать ребёнка: Сапожникова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Тихон Маркович

Мать ребёнка: Сапожникова Ульяна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1865

Сын: Сапожников Давид Маркович

Мать ребёнка: Сапожникова Ульяна

Смерть
1916
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

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