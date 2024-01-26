Сапожников Марк Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1916
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сапожников Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоголева (Сапожникова) Софья Марковна
Мать ребёнка: Сапожникова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Василий Маркович
Мать ребёнка: Сапожникова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Тихон Маркович
Мать ребёнка: Сапожникова Ульяна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1865
Сын: Сапожников Давид Маркович
Мать ребёнка: Сапожникова Ульяна
Смерть
1916
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область