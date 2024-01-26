Сапожников Тихон Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сапожников Марк Михайлович
Мать: Сапожникова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сапожникова) Фекла Тихоновна
Мать ребёнка: Сапожникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сапожникова) Ольга Тихоновна
Мать ребёнка: Сапожникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапожникова ?