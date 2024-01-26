Сапожников Тихон Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожников Тихон Маркович

Сапожников Тихон Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапожников Марк Михайлович

Мать: Сапожникова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Фекла Тихоновна

Мать ребёнка: Сапожникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Ольга Тихоновна

Мать ребёнка: Сапожникова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова ?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.