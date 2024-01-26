Сапожникова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Фекла Тихоновна

Отец ребёнка: Сапожников Тихон Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Ольга Тихоновна

Отец ребёнка: Сапожников Тихон Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Тихон Маркович

Смерть
Неизвестно

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