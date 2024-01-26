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Сапожников Иван Давыдович

Место рождения

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

Дата рождения

1895

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Сапожников Давид Маркович

Мать: Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Рябухина (Сапожникова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лагутина (Сапожникова) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Рябухина (Сапожникова) Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябухина (Сапожникова) Евдокия Павловна

Смерть
1917

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