Сапожников Иван Давыдович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сапожникова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Рябухина (Сапожникова) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лагутина (Сапожникова) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Рябухина (Сапожникова) Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917