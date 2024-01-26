Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1860 и 1865
Дата смерти1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Между 1860 и 1865
Отец: Малов Иван
Мать: Малова ?
Рождение ребёнка
10.11.1886
Дочь: Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна
Отец ребёнка: Сапожников Давид Маркович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Соколова (Сапожникова) Степанида Давыдовна
Отец ребёнка: Сапожников Давид Маркович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дронова (Сапожникова) Мария Давыдовна
Отец ребёнка: Сапожников Давид Маркович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Сапожников Иван Давыдович
Отец ребёнка: Сапожников Давид Маркович
Рождение ребёнка
17.09.1897
Сын: Сапожников Дмитрий Давыдович
Отец ребёнка: Сапожников Давид Маркович
Рождение ребёнка
01.07.1900
Сын: Сапожников Андрей Давыдовыч
Отец ребёнка: Сапожников Давид Маркович
Смерть
1909