Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1860 и 1865

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1865

Отец: Малов Иван

Мать: Малова ?

Рождение ребёнка
10.11.1886

Дочь: Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна

Отец ребёнка: Сапожников Давид Маркович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Соколова (Сапожникова) Степанида Давыдовна

Отец ребёнка: Сапожников Давид Маркович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дронова (Сапожникова) Мария Давыдовна

Отец ребёнка: Сапожников Давид Маркович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Сапожников Иван Давыдович

Отец ребёнка: Сапожников Давид Маркович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
17.09.1897

Сын: Сапожников Дмитрий Давыдович

Отец ребёнка: Сапожников Давид Маркович

Рождение ребёнка
01.07.1900

Сын: Сапожников Андрей Давыдовыч

Отец ребёнка: Сапожников Давид Маркович

Смерть
1909

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