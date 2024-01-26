Сапожников Дмитрий Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1897
Дата смерти02.08.1964
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапожникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Антон Дмитриевич
Мать ребёнка: Сапожникова (Головачева) Елизавета Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Сапожникова (Головачева) Елизавета Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Сапожникова (Головачева) Елизавета Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сапожникова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Сапожникова (Головачева) Елизавета Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сапожникова) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Сапожникова (Головачева) Елизавета Евдокимовна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1915
Военная служба
1916
24-й Донской казачий полк
Смерть
02.08.1964
Причина смерти: Рак горла