Сапожников Дмитрий Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожников Дмитрий Давыдович

Сапожников Дмитрий Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1897

Дата смерти

02.08.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1897

Отец: Сапожников Давид Маркович

Мать: Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: Сапожникова (Головачева) Елизавета Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Сапожникова (Головачева) Елизавета Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Сапожникова (Головачева) Елизавета Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Сапожникова (Головачева) Елизавета Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Сапожникова (Головачева) Елизавета Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1915

Жена: Сапожникова (Головачева) Елизавета Евдокимовна

Военная служба
1916
24-й Донской казачий полк
Смерть
02.08.1964
Причина смерти: Рак горла

Мы используем куки для улучшения работы сайта.