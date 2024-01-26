Сапожникова (Головачева) Елизавета Евдокимовна
Место рождениях.Соленый
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.03.1977
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головачев Евдоким
Мать: Головачева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Антон Дмитриевич
Отец ребёнка: Сапожников Дмитрий Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Сапожников Дмитрий Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Сапожников Дмитрий Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сапожникова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Сапожников Дмитрий Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сапожникова) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Сапожников Дмитрий Давыдович
Бракосочетание
1915
Смерть
25.03.1977