Сапожникова (Головачева) Елизавета Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Головачева) Елизавета Евдокимовна

Место рождения

х.Соленый

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головачев Евдоким

Мать: Головачева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: Сапожников Дмитрий Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Сапожников Дмитрий Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сапожников Дмитрий Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Сапожников Дмитрий Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Сапожников Дмитрий Давыдович

Бракосочетание
1915

Муж: Сапожников Дмитрий Давыдович

Смерть
25.03.1977

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