Малов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усачева (Малова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Малова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малов Игнат Иванович
Мать ребёнка: Малова ?
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1865
Дочь: Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна
Мать ребёнка: Малова ?
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1867
Дочь: (Малова) Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Малова ?
Смерть
Неизвестно