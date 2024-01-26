Малов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усачева (Малова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Малова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Игнат Иванович

Мать ребёнка: Малова ?

Рождение ребёнка
Между 1860 и 1865

Дочь: Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна

Мать ребёнка: Малова ?

Рождение ребёнка
Между 1862 и 1867

Дочь: (Малова) Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Малова ?

Смерть
Неизвестно

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