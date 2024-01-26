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Малова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усачева (Малова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Малов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Игнат Иванович

Отец ребёнка: Малов Иван

Рождение ребёнка
Между 1860 и 1865

Дочь: Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна

Отец ребёнка: Малов Иван

Рождение ребёнка
Между 1862 и 1867

Дочь: (Малова) Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Малов Иван

Смерть
Неизвестно

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