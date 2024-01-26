Рябухина (Сапожникова) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сапожников Павел ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябухин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сапожникова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Сапожников Иван Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лагутина (Сапожникова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Сапожников Иван Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно