Рябухина (Сапожникова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябухина (Сапожникова) Евдокия Павловна

Место рождения

Плотников 1-й, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапожников Павел ?

Мать: не указана

Плотников 1-й, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябухин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Сапожников Иван Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лагутина (Сапожникова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Сапожников Иван Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Иван Давыдович

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