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Чумаков Антон Гавриилович

Место рождения

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

Дата рождения

17.01.1905

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1905

Отец: Чумаков Гавриил Михайлович

Мать: Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Образование
С 1912 по 1915
Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Начальная церковно-приходская школа | Закончил на отлично с похвальным листом
Образование
С ?.09.1915 по ?.12.1915
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Министерское двухклассное училище | Учился 1,5 года, затем гимназию реогрганизовали
Образование
Между ?.01.1916 и ?.06.1916
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Мужская гимназия
Образование
С ?.09.1917 по ?.06.1918
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Березовское высше-начальное училище | Реорганизована из мужской и женской гимназии
Образование
Между ?.09.1918 и ?.06.1919
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Единая трудовая школа
Военная служба
С ?.11.1919 по 15.05.1922
34-й Ростовский кавалерийский полк
Бракосочетание
Около 1923

Жена: Чумакова (Клочкова) Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
24.07.1925

Сын: Чумаков Владимир Антонович

Мать ребёнка: Чумакова (Клочкова) Ольга Яковлевна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
08.09.1926

Дочь: Лебич (Чумакова) Любовь Антоновна

Мать ребёнка: Чумакова (Клочкова) Ольга Яковлевна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Военная служба
Около ?.11.1927
34-й Ростовский кавалерийский полк, 6-й Чонгарской кавдивизии
Место жительства
1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1938
В связи с переводом по службе
Образование
Между ?.01.1940 и ?.01.1941
ВПШ, курсы пропагандистов
Место жительства
1955
Минск, Минск
Перевод по службе
Демобилизация
?.11.1958
Минск, Минск
По состоянию здоровья
Место жительства
?.05.1959
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно

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