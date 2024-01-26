Чумаков Антон Гавриилович
Место рождения
Дата рождения17.01.1905
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1905
Образование
С 1912 по 1915
Начальная церковно-приходская школа | Закончил на отлично с похвальным листом
Образование
С ?.09.1915 по ?.12.1915
Министерское двухклассное училище | Учился 1,5 года, затем гимназию реогрганизовали
Образование
Между ?.01.1916 и ?.06.1916
Мужская гимназия
Образование
С ?.09.1917 по ?.06.1918
Березовское высше-начальное училище | Реорганизована из мужской и женской гимназии
Образование
Между ?.09.1918 и ?.06.1919
Единая трудовая школа
Военная служба
С ?.11.1919 по 15.05.1922
34-й Ростовский кавалерийский полк
Бракосочетание
Около 1923
Рождение ребёнка
24.07.1925
Сын: Чумаков Владимир Антонович
Мать ребёнка: Чумакова (Клочкова) Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
08.09.1926
Дочь: Лебич (Чумакова) Любовь Антоновна
Мать ребёнка: Чумакова (Клочкова) Ольга Яковлевна
Военная служба
Около ?.11.1927
34-й Ростовский кавалерийский полк, 6-й Чонгарской кавдивизии
Место жительства
1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1938
В связи с переводом по службе
Образование
Между ?.01.1940 и ?.01.1941
ВПШ, курсы пропагандистов
Место жительства
1955
Перевод по службе
Демобилизация
?.11.1958
По состоянию здоровья
Место жительства
?.05.1959
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно