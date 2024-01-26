Чумакова (Клочкова) Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1906
Дата смерти10.01.1981
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1906
Бракосочетание
Около 1923
Рождение ребёнка
24.07.1925
Сын: Чумаков Владимир Антонович
Отец ребёнка: Чумаков Антон Гавриилович
Рождение ребёнка
08.09.1926
Дочь: Лебич (Чумакова) Любовь Антоновна
Отец ребёнка: Чумаков Антон Гавриилович
Место жительства
1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
?.01.1938
Всей семьей
Место жительства
1955
Минск, Минск
Место жительства
?.05.1959
Смерть
10.01.1981
Похороны
Неизвестно