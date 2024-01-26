Чумакова (Клочкова) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Клочкова) Ольга Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1906

Дата смерти

10.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1906

Отец: Клочков Яков Иванович

Мать: Клочкова (Мордвинцева) Аграфена Николаевна

Бракосочетание
Около 1923

Муж: Чумаков Антон Гавриилович

Рождение ребёнка
24.07.1925

Сын: Чумаков Владимир Антонович

Отец ребёнка: Чумаков Антон Гавриилович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
08.09.1926

Дочь: Лебич (Чумакова) Любовь Антоновна

Отец ребёнка: Чумаков Антон Гавриилович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Место жительства
1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
?.01.1938
Всей семьей
Место жительства
1955
Минск, Минск
Место жительства
?.05.1959
Смерть
10.01.1981
Похороны
Неизвестно

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