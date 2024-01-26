Клочков Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочков Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клочков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1906

Дочь: Чумакова (Клочкова) Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Клочкова (Мордвинцева) Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
22.02.1911

Сын: Клочков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Клочкова (Мордвинцева) Аграфена Николаевна

Смерть
Неизвестно

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