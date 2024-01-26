Клочков Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клочков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1906
Дочь: Чумакова (Клочкова) Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Клочкова (Мордвинцева) Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
22.02.1911
Сын: Клочков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Клочкова (Мордвинцева) Аграфена Николаевна
Смерть
Неизвестно