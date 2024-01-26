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Клочков Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1911

Дата смерти

03.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1911

Отец: Клочков Яков Иванович

Мать: Клочкова (Мордвинцева) Аграфена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клочкова (Рассказова) Ефросинья Тихоновна

Рождение ребёнка
09.09.1928

Дочь: (Клочкова) Тамара Александровна

Мать ребёнка: Клочкова (Рассказова) Ефросинья Тихоновна

Рождение ребёнка
08.03.1933

Дочь: (Клочкова) Раиса Александровна

Мать ребёнка: Клочкова (Рассказова) Ефросинья Тихоновна

Смерть
03.04.1986

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