Клочков Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1911
Дата смерти03.04.1986
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1928
Дочь: (Клочкова) Тамара Александровна
Мать ребёнка: Клочкова (Рассказова) Ефросинья Тихоновна
Рождение ребёнка
08.03.1933
Дочь: (Клочкова) Раиса Александровна
Мать ребёнка: Клочкова (Рассказова) Ефросинья Тихоновна
Смерть
03.04.1986