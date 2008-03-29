Клочкова (Рассказова) Ефросинья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочкова (Рассказова) Ефросинья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1912

Дата смерти

29.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1912

Отец: Рассказов Тихон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
09.09.1928

Дочь: (Клочкова) Тамара Александровна

Отец ребёнка: Клочков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
08.03.1933

Дочь: (Клочкова) Раиса Александровна

Отец ребёнка: Клочков Александр Яковлевич

Смерть
29.03.2008

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