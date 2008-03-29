Клочкова (Рассказова) Ефросинья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1912
Дата смерти29.03.2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1912
Отец: Рассказов Тихон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1928
Дочь: (Клочкова) Тамара Александровна
Отец ребёнка: Клочков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
08.03.1933
Дочь: (Клочкова) Раиса Александровна
Отец ребёнка: Клочков Александр Яковлевич
Смерть
29.03.2008