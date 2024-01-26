Клочкова (Мордвинцева) Аграфена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мордвинцев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1906
Дочь: Чумакова (Клочкова) Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Клочков Яков Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1911
Сын: Клочков Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Клочков Яков Иванович
Смерть
Неизвестно