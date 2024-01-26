Клочкова (Мордвинцева) Аграфена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочкова (Мордвинцева) Аграфена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мордвинцев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1906

Дочь: Чумакова (Клочкова) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Клочков Яков Иванович

Рождение ребёнка
22.02.1911

Сын: Клочков Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Клочков Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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