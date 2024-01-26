Чумаков Владимир Антонович
Место рождения
Дата рождения24.07.1925
Дата смерти24.12.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1925
Место жительства
1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1938
Бракосочетание
1954
Место жительства
1955
Рождение ребёнка
24.02.1955
Дочь: Бородина (Чумакова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Чумакова (Филатова) Мария Михайловна
Смерть
24.12.1959
Причина смерти: Инфаркт миокарда | Брестский военный госпиталь Советской армии
Похороны
Неизвестно