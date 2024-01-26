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Чумаков Владимир Антонович

Место рождения

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

Дата рождения

24.07.1925

Дата смерти

24.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1925

Отец: Чумаков Антон Гавриилович

Мать: Чумакова (Клочкова) Ольга Яковлевна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Место жительства
1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1938
Бракосочетание
1954

Жена: Чумакова (Филатова) Мария Михайловна

Место жительства
1955
Минск, Минск
Рождение ребёнка
24.02.1955

Дочь: Бородина (Чумакова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Чумакова (Филатова) Мария Михайловна

Смерть
24.12.1959
Причина смерти: Инфаркт миокарда | Брестский военный госпиталь Советской армии
Похороны
Неизвестно
Минск, Минск

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