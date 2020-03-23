Лебич (Чумакова) Любовь Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебич (Чумакова) Любовь Антоновна

Место рождения

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

Дата рождения

08.09.1926

Дата смерти

23.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1926

Отец: Чумаков Антон Гавриилович

Мать: Чумакова (Клочкова) Ольга Яковлевна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебич Валентин Иосифович

Место жительства
1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1938
Рождение ребёнка
24.02.1958

Сын: Лебич Алексей Валентинович

Отец ребёнка: Лебич Валентин Иосифович

Смерть
23.03.2020
Похороны
Неизвестно

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