Лебич (Чумакова) Любовь Антоновна
Место рождения
Дата рождения08.09.1926
Дата смерти23.03.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1938
Рождение ребёнка
24.02.1958
Сын: Лебич Алексей Валентинович
Отец ребёнка: Лебич Валентин Иосифович
Смерть
23.03.2020
Похороны
Неизвестно