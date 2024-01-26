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Лебич Алексей Валентинович

Место рождения

Ашхабад

Дата рождения

24.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1958

Отец: Лебич Валентин Иосифович

Мать: Лебич (Чумакова) Любовь Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.06.1981

Жена: Лебич (Кузнецова) Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
12.08.1982

Дочь: Рыжкина (Лебич) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Лебич (Кузнецова) Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
17.06.1984

Дочь: Пинская (Лебич) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Лебич (Кузнецова) Людмила Анатольевна

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