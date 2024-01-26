Лебич Алексей Валентинович
Место рожденияАшхабад
Дата рождения24.02.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1958
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.06.1981
Рождение ребёнка
12.08.1982
Дочь: Рыжкина (Лебич) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Лебич (Кузнецова) Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
17.06.1984
Дочь: Пинская (Лебич) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Лебич (Кузнецова) Людмила Анатольевна