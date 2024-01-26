Пинская (Лебич) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинская (Лебич) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1984

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1984

Отец: Лебич Алексей Валентинович

Мать: Лебич (Кузнецова) Людмила Анатольевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
01.08.2009

Муж: Пинский Станислав Давидович

Рождение ребёнка
21.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пинский Станислав Давидович

Рождение ребёнка
09.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пинский Станислав Давидович

Москва, город федерального значения Москва

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