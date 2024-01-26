Пинский Станислав Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1982
Бракосочетание
01.08.2009
Рождение ребёнка
21.10.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пинская (Лебич) Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
09.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пинская (Лебич) Ольга Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва