Пинский Станислав Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинский Станислав Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1982

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

1953 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1982

Отец: Пинский Давид Лазаревич

Мать: Пинская (Колесникова) Татьяна Владимировна

Бракосочетание
01.08.2009

Жена: Пинская (Лебич) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
21.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пинская (Лебич) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
09.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пинская (Лебич) Ольга Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

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