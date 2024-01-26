Пинская (Колесникова) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1953
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1953
Отец: Колесников Владимир
Мать: Колесникова Любовь
Рождение ребёнка
14.07.1976
Дочь: Bischerour (Бишерур) (Пинская) Марина Давидовна
Отец ребёнка: Пинский Давид Лазаревич
Рождение ребёнка
28.07.1982
Сын: Пинский Станислав Давидович
Отец ребёнка: Пинский Давид Лазаревич