Пинская (Колесникова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинская (Колесникова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1953

Отец: Колесников Владимир

Мать: Колесникова Любовь

Рождение ребёнка
14.07.1976

Дочь: Bischerour (Бишерур) (Пинская) Марина Давидовна

Отец ребёнка: Пинский Давид Лазаревич

Рождение ребёнка
28.07.1982

Сын: Пинский Станислав Давидович

Отец ребёнка: Пинский Давид Лазаревич

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