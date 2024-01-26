Bischerour (Бишерур) (Пинская) Марина Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bischerour (Бишерур) (Пинская) Марина Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1976

Пол

Женский

Отец

1943 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

1975 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1976

Отец: Пинский Давид Лазаревич

Мать: Пинская (Колесникова) Татьяна Владимировна

Бракосочетание
11.10.2003

Муж: Бишерур Жульен Сэм

Рождение ребёнка
06.02.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бишерур Жульен Сэм

Рождение ребёнка
28.01.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бишерур Жульен Сэм

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