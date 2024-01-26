Bischerour (Бишерур) (Пинская) Марина Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1976
Бракосочетание
11.10.2003
Муж: Бишерур Жульен Сэм
Рождение ребёнка
06.02.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бишерур Жульен Сэм
Рождение ребёнка
28.01.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бишерур Жульен Сэм