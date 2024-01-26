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Лебич Валентин Иосифович

Место рождения

Беларусь, Витебская область, Лиозненский район, д. Высочаны

Дата рождения

03.01.1922

Дата смерти

27.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1922

Отец: Лебич Иосиф Наумович

Мать: Лебич (Глунина) Ксения Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебич (Чумакова) Любовь Антоновна

Награда
Неизвестно
Заслуженный рацтонализатор РСФСР | Accomplishment
Образование
1940
10 класс школы
Рождение ребёнка
24.02.1958

Сын: Лебич Алексей Валентинович

Мать ребёнка: Лебич (Чумакова) Любовь Антоновна

Смерть
27.04.1988
Похороны
30.05.1988
Могила 11676

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