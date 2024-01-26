Лебич Валентин Иосифович
Место рожденияБеларусь, Витебская область, Лиозненский район, д. Высочаны
Дата рождения03.01.1922
Дата смерти27.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Заслуженный рацтонализатор РСФСР | Accomplishment
Образование
1940
10 класс школы
Рождение ребёнка
24.02.1958
Сын: Лебич Алексей Валентинович
Мать ребёнка: Лебич (Чумакова) Любовь Антоновна
Смерть
27.04.1988
Похороны
30.05.1988
Могила 11676