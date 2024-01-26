Лебич Иосиф Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Лебич Наум
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1922
Мать ребёнка: Лебич (Глунина) Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
17.04.1928
Мать ребёнка: Лебич (Глунина) Ксения Андреевна
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: На войне | Расстрелян после дессанта
Похороны
Неизвестно