Лебич Иосиф Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебич Иосиф Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Лебич Наум

Мать: Лебич (Общий Предок) Прабабушка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебич (Глунина) Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
03.01.1922

Сын: Лебич Валентин Иосифович

Мать ребёнка: Лебич (Глунина) Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
17.04.1928

Сын: Лебич Леонид Иосифович

Мать ребёнка: Лебич (Глунина) Ксения Андреевна

Смерть
?.01.1942
Причина смерти: На войне | Расстрелян после дессанта
Похороны
Неизвестно

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