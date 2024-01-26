Лебич Наум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебич? Иван Наумович
Мать ребёнка: Лебич (Общий Предок) Прабабушка
Рождение ребёнка
1890
Сын: Лебич Иосиф Наумович
Мать ребёнка: Лебич (Общий Предок) Прабабушка
Смерть
Неизвестно