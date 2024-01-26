Лебич Наум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебич Наум

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебич? Иван Наумович

Мать ребёнка: Лебич (Общий Предок) Прабабушка

Рождение ребёнка
1890

Сын: Лебич Иосиф Наумович

Мать ребёнка: Лебич (Общий Предок) Прабабушка

Смерть
Неизвестно

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