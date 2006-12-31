Федоренко (Чумакова) Ольга Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения04.11.1917
Дата смерти31.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоренко Виктор Викторович
Отец ребёнка: Федоренко Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1932
Образование
С 1932 по 1933
5 класс на Красной Пресне
Образование
Между 1933 и 1937
ФЗУ при Трехгорной мануфактуре
Бракосочетание
1937
Место жительства
1937
К мужу на родину
Место жительства
1944
Из-за войны пешком пришла из г.Киев
Место жительства
1946
Рождение ребёнка
05.11.1947
Дочь: Брехова (Архипова) (Федоренко) Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Федоренко Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1950
Дочь: Ковкина (Федоренко) Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Федоренко Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
29.06.1954
Сын: Федоренко Александр Викторович
Отец ребёнка: Федоренко Виктор Васильевич
Смерть
31.12.2006
Похороны
Неизвестно