Федоренко (Чумакова) Ольга Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Чумакова) Ольга Гаврииловна

Место рождения

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

Дата рождения

04.11.1917

Дата смерти

31.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1917

Отец: Чумаков Гавриил Михайлович

Мать: Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Виктор Викторович

Отец ребёнка: Федоренко Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Виктор Васильевич

Место жительства
1932
Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 1932 по 1933
Москва, город федерального значения Москва
5 класс на Красной Пресне
Образование
Между 1933 и 1937
Москва, город федерального значения Москва
ФЗУ при Трехгорной мануфактуре
Бракосочетание
1937

Муж: Белик Иван Емельянович

Место жительства
1937
К мужу на родину
Место жительства
1944
Из-за войны пешком пришла из г.Киев
Место жительства
1946
Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1947

Дочь: Брехова (Архипова) (Федоренко) Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Федоренко Виктор Васильевич

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
14.01.1950

Дочь: Ковкина (Федоренко) Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Федоренко Виктор Васильевич

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1954

Сын: Федоренко Александр Викторович

Отец ребёнка: Федоренко Виктор Васильевич

Жуковский, Жуковский, Московская область
Смерть
31.12.2006
Жуковский, Жуковский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Жуковский, Жуковский, Московская область

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