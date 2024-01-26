Федоренко Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1913
Дата смерти27.03.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоренко Виктор Викторович
Мать ребёнка: Федоренко (Чумакова) Ольга Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1947
Дочь: Брехова (Архипова) (Федоренко) Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Федоренко (Чумакова) Ольга Гаврииловна
Рождение ребёнка
14.01.1950
Дочь: Ковкина (Федоренко) Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Федоренко (Чумакова) Ольга Гаврииловна
Рождение ребёнка
29.06.1954
Сын: Федоренко Александр Викторович
Мать ребёнка: Федоренко (Чумакова) Ольга Гаврииловна
Смерть
27.03.1970