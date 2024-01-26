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Федоренко Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1913

Дата смерти

27.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Виктор Викторович

Мать ребёнка: Федоренко (Чумакова) Ольга Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко (Чумакова) Ольга Гаврииловна

Рождение ребёнка
05.11.1947

Дочь: Брехова (Архипова) (Федоренко) Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Федоренко (Чумакова) Ольга Гаврииловна

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
14.01.1950

Дочь: Ковкина (Федоренко) Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Федоренко (Чумакова) Ольга Гаврииловна

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1954

Сын: Федоренко Александр Викторович

Мать ребёнка: Федоренко (Чумакова) Ольга Гаврииловна

Жуковский, Жуковский, Московская область
Смерть
27.03.1970

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