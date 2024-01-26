Чумаков Андрей Гавриилович
Место рождения
Дата рождения08.08.1908
Дата смерти08.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1908
Работа или профессия
Неизвестно
Механизатор в колхозе
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
21.12.1928
Образование
1931
Тракторные курсы
Место жительства
1933
Рождение ребёнка
05.03.1935
Дочь: Евсеева (Чумакова) Таисия Андреевна
Мать ребёнка: Чумакова (Клочкова) Александра Андреевна
Рождение ребёнка
05.03.1940
Сын: Чумаков Валентин Андреевич
Мать ребёнка: Чумакова (Клочкова) Александра Андреевна
Смерть
08.04.1980