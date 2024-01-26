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Чумаков Андрей Гавриилович

Место рождения

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

Дата рождения

08.08.1908

Дата смерти

08.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1908

Отец: Чумаков Гавриил Михайлович

Мать: Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Работа или профессия
Неизвестно
Механизатор в колхозе
Бракосочетание
1928

Жена: Чумакова (Клочкова) Александра Андреевна

Рождение ребёнка
21.12.1928

Дочь: Никитенко (Чумакова) Александра Андреевна

Мать ребёнка: Чумакова (Клочкова) Александра Андреевна

Образование
1931
Тракторные курсы
Место жительства
1933
Рождение ребёнка
05.03.1935

Дочь: Евсеева (Чумакова) Таисия Андреевна

Мать ребёнка: Чумакова (Клочкова) Александра Андреевна

Рождение ребёнка
05.03.1940

Сын: Чумаков Валентин Андреевич

Мать ребёнка: Чумакова (Клочкова) Александра Андреевна

Смерть
08.04.1980

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