Никитенко (Чумакова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко (Чумакова) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1928

Дата смерти

07.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1928

Отец: Чумаков Андрей Гавриилович

Мать: Чумакова (Клочкова) Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитенко Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Никитенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тоболина (Никитенко) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Никитенко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитенко Николай

Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.10.1988

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