Никитенко (Чумакова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1928
Дата смерти07.10.1988
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитенко Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Никитенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тоболина (Никитенко) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Никитенко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитенко Николай
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.10.1988