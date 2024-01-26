Чумакова (Клочкова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клочков Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
21.12.1928
Дочь: Никитенко (Чумакова) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Чумаков Андрей Гавриилович
Рождение ребёнка
05.03.1935
Дочь: Евсеева (Чумакова) Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Чумаков Андрей Гавриилович
Рождение ребёнка
05.03.1940
Сын: Чумаков Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Чумаков Андрей Гавриилович