Чумакова (Клочкова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Клочкова) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клочков Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
1928

Муж: Чумаков Андрей Гавриилович

Рождение ребёнка
21.12.1928

Дочь: Никитенко (Чумакова) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Чумаков Андрей Гавриилович

Рождение ребёнка
05.03.1935

Дочь: Евсеева (Чумакова) Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Чумаков Андрей Гавриилович

Рождение ребёнка
05.03.1940

Сын: Чумаков Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Чумаков Андрей Гавриилович

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