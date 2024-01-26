Евсеева (Чумакова) Таисия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1935
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Станиславовна
Отец ребёнка: Евсеев Станислав Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеев Геннадий Станиславович
Отец ребёнка: Евсеев Станислав Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно