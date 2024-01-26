Евсеева (Чумакова) Таисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева (Чумакова) Таисия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1935

Отец: Чумаков Андрей Гавриилович

Мать: Чумакова Александра Андреевна

Развод
Неизвестно

Муж: Евсеев Станислав Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Станиславовна

Отец ребёнка: Евсеев Станислав Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеев Геннадий Станиславович

Отец ребёнка: Евсеев Станислав Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев Станислав Степанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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