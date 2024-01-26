Евсеев Станислав Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евсеев Степан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Евсеева) Наталья Станиславовна
Мать ребёнка: Евсеева (Чумакова) Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеев Геннадий Станиславович
Мать ребёнка: Евсеева (Чумакова) Таисия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно