Евсеев Станислав Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеев Станислав Степанович

Евсеев Станислав Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсеев Степан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Евсеева (Чумакова) Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Евсеева) Наталья Станиславовна

Мать ребёнка: Евсеева (Чумакова) Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеев Геннадий Станиславович

Мать ребёнка: Евсеева (Чумакова) Таисия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева (Чумакова) Таисия Андреевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.