Потуремец (Чумакова) Прасковья Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потуремец (Чумакова) Прасковья Гаврииловна

Место рождения

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

Дата рождения

22.09.1913

Дата смерти

31.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1913

Отец: Чумаков Гавриил Михайлович

Мать: Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1932
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1934

Муж: Потуремец Андрей Галактионович

Рождение ребёнка
23.07.1936

Сын: Потуремец Борис Андреевич

Отец ребёнка: Потуремец Андрей Галактионович

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
12.06.1938

Дочь: (Потуремец) Юлия Андреевна

Отец ребёнка: Потуремец Андрей Галактионович

Жуковский, Жуковский, Московская область
Место жительства
С 1941 по 1945
Рождение ребёнка
19.06.1941

Сын: Потуремец Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Потуремец Андрей Галактионович

Жуковский, Жуковский, Московская область
Место жительства
1945
Смерть
31.12.2006
Жуковский, Жуковский, Московская область
Похороны
Неизвестно

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