Потуремец (Чумакова) Прасковья Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения22.09.1913
Дата смерти31.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1913
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1932
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
23.07.1936
Сын: Потуремец Борис Андреевич
Отец ребёнка: Потуремец Андрей Галактионович
Рождение ребёнка
12.06.1938
Дочь: (Потуремец) Юлия Андреевна
Отец ребёнка: Потуремец Андрей Галактионович
Место жительства
С 1941 по 1945
Рождение ребёнка
19.06.1941
Сын: Потуремец Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Потуремец Андрей Галактионович
Место жительства
1945
Смерть
31.12.2006
Похороны
Неизвестно