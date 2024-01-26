Потуремец Андрей Галактионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потуремец Галактион
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
После войны, жил там и работал
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
23.07.1936
Сын: Потуремец Борис Андреевич
Мать ребёнка: Потуремец (Чумакова) Прасковья Гаврииловна
Рождение ребёнка
12.06.1938
Дочь: (Потуремец) Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Потуремец (Чумакова) Прасковья Гаврииловна
Рождение ребёнка
19.06.1941
Сын: Потуремец Геннадий Андреевич
Мать ребёнка: Потуремец (Чумакова) Прасковья Гаврииловна
Военная служба
22.06.1941
Мобилизован в первый день войны
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно