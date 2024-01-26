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Потуремец Андрей Галактионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потуремец Галактион

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
После войны, жил там и работал
Бракосочетание
1934

Жена: Потуремец (Чумакова) Прасковья Гаврииловна

Рождение ребёнка
23.07.1936

Сын: Потуремец Борис Андреевич

Мать ребёнка: Потуремец (Чумакова) Прасковья Гаврииловна

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
12.06.1938

Дочь: (Потуремец) Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Потуремец (Чумакова) Прасковья Гаврииловна

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
19.06.1941

Сын: Потуремец Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: Потуремец (Чумакова) Прасковья Гаврииловна

Жуковский, Жуковский, Московская область
Военная служба
22.06.1941
Мобилизован в первый день войны
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно

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