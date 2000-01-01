город Запорожье — Familio

Запорожье

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Города
2АЛЕКСАНДРОВСК (МОСКОВКА). Уездный (с пред местьем Слободка).При рч. Мокрой Московке, близь р. Днепра.156478¾42815411567Церковь православная 1. Еврейский молитвенный дом 1. Училищ 3: уездное, приходское и пансион благородных девиц. Городская больница. Почтовая станция. Ярмарок 3. Базары еж Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-8735Запоріжжямістоцентр міської ради, центр області, центр району, місто обласного підпорядкуванняміська рада Запорізька

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