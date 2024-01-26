Потуремец Галактион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотуремец Галактион

Потуремец Галактион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потуремец Микола Галактионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потуремец Иван Галактионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потуремец Андрей Галактионович

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.