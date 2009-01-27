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Потуремец Геннадий Андреевич

Место рождения

Жуковский, Жуковский, Московская область

Дата рождения

19.06.1941

Дата смерти

27.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1941

Отец: Потуремец Андрей Галактионович

Мать: Потуремец (Чумакова) Прасковья Гаврииловна

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Потуремец) Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Потумерец (Півень) Любовь

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
С 1941 по 1945
Место жительства
1945
Бракосочетание
29.01.1966

Жена: Потумерец (Півень) Любовь

Рождение ребёнка
04.09.1966

Дочь: (Потуремец) Инна Геннадьевна

Мать ребёнка: Потумерец (Півень) Любовь

Смерть
27.01.2009
Похороны
Неизвестно

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