Потуремец Геннадий Андреевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1941
Дата смерти27.01.2009
ПолМужской
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Потуремец) Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Потумерец (Півень) Любовь
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
С 1941 по 1945
Место жительства
1945
Бракосочетание
29.01.1966
Рождение ребёнка
04.09.1966
Дочь: (Потуремец) Инна Геннадьевна
Мать ребёнка: Потумерец (Півень) Любовь
Смерть
27.01.2009
Похороны
Неизвестно