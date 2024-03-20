село Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Заплавка

Даниловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1836Заплавский.при рч. Запольной (Заплавской).16075245255

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Березовская станица
1470Заплавский хутор, Березовской станицы, при буер. Заплавке1745966584600Хуторское правление, 1 церковь, 1-кл. пр. уч., церковно-приходская школа, 1 ветр. мел.87215410

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Даниловский район
13836Заплавкасело50°23,0' с.ш.43°57,0' в.д.M-38-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Даниловский муниципальный район, Плотниковское сельское поселение
18606436111с Заплавкасело

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