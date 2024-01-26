Чекунова (Спирина) Ульяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спирин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дронова (Чекунова) Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова (Чекунова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
хутор Заплавский
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно