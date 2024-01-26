Чекунова (Спирина) Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекунова (Спирина) Ульяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спирин Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекунов Иван Иванович

Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дронова (Чекунова) Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова (Чекунова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекунов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
хутор Заплавский
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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