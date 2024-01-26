Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рассказова) Мария Федотовна
Отец ребёнка: Рассказов Федот Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: Рассказов Федот Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассказов Иван Федотович Младший
Отец ребёнка: Рассказов Федот Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассказов Гавриил Федотович
Отец ребёнка: Рассказов Федот Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассказов Филипп Федотович
Отец ребёнка: Рассказов Федот Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рассказов Федот Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рассказова) Евгения Федотовна
Отец ребёнка: Рассказов Федот Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассказов Иван Федотович Старший
Отец ребёнка: Рассказов Федот Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно