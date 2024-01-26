Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Чекунов Иван Иванович

Мать: Чекунова (Спирина) Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рассказова) Мария Федотовна

Отец ребёнка: Рассказов Федот Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: Рассказов Федот Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Иван Федотович Младший

Отец ребёнка: Рассказов Федот Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Гавриил Федотович

Отец ребёнка: Рассказов Федот Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Филипп Федотович

Отец ребёнка: Рассказов Федот Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Илья Федотович

Отец ребёнка: Рассказов Федот Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рассказова) Евгения Федотовна

Отец ребёнка: Рассказов Федот Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Иван Федотович Старший

Отец ребёнка: Рассказов Федот Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рассказов Федот Ефремович

Смерть
Неизвестно

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