Рассказов Иван Федотович Младший
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассказов Николай Иванович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Иммиграция
1920
Отступил с частями белой армии
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно