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Рассказов Иван Федотович Младший

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рассказов Федот Ефремович

Мать: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Юрий Иванович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Николай Иванович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Иммиграция
1920
Отступил с частями белой армии
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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