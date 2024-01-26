Рассказов Федот Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.12.1919
ПолМужской
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Отец: Рассказов Ефрем
Мать: не указана
Дочь: (Рассказова) Мария Федотовна
Мать ребёнка: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна
Дочь: Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна
Мать ребёнка: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна
Сын: Рассказов Иван Федотович Младший
Мать ребёнка: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна
Сын: Рассказов Гавриил Федотович
Мать ребёнка: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна
Сын: Рассказов Филипп Федотович
Мать ребёнка: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна
Дочь: (Рассказова) Евгения Федотовна
Мать ребёнка: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна
Сын: Рассказов Иван Федотович Старший
Мать ребёнка: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна