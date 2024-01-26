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Рассказов Федот Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.12.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рассказов Ефрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рассказова) Мария Федотовна

Мать ребёнка: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна

Мать ребёнка: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Иван Федотович Младший

Мать ребёнка: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Гавриил Федотович

Мать ребёнка: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Филипп Федотович

Мать ребёнка: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Илья Федотович

Мать ребёнка: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рассказова) Евгения Федотовна

Мать ребёнка: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Иван Федотович Старший

Мать ребёнка: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна

Смерть
17.12.1919
Причина смерти: Тиф

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