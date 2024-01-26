Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толкунов Алексей Гавриилович
Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толкунова) Анна Гаврииловна
Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толкунова) Анастасия Гаврииловна
Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толкунова) Степанида Гаврииловна
Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Толкунов Владимир Гариилович
Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Федорович
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно