Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рассказов Федот Ефремович

Мать: Рассказова (Чекунова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толкунов Алексей Гавриилович

Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Федорович

Плотников 1-й, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толкунова) Анна Гаврииловна

Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Федорович

Плотников 1-й, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толкунова) Анастасия Гаврииловна

Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Федорович

Плотников 1-й, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толкунова) Степанида Гаврииловна

Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Федорович

Плотников 1-й, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкунов Гавриил Федорович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920

Сын: Толкунов Владимир Гариилович

Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Федорович

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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