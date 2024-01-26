Толкунов Гавриил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Толкунов Федор ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толкунов Алексей Гавриилович
Мать ребёнка: Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толкунова) Анна Гаврииловна
Мать ребёнка: Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толкунова) Анастасия Гаврииловна
Мать ребёнка: Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толкунова) Степанида Гаврииловна
Мать ребёнка: Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Толкунов Владимир Гариилович
Мать ребёнка: Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно