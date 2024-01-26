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Толкунов Гавриил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толкунов Федор ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толкунов Алексей Гавриилович

Мать ребёнка: Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна

Плотников 1-й, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толкунова) Анна Гаврииловна

Мать ребёнка: Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна

Плотников 1-й, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толкунова) Анастасия Гаврииловна

Мать ребёнка: Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна

Плотников 1-й, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толкунова) Степанида Гаврииловна

Мать ребёнка: Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна

Плотников 1-й, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920

Сын: Толкунов Владимир Гариилович

Мать ребёнка: Толкунова (Рассказова) Анастасия Федотовна

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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