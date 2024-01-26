Короткова (Чекунова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Коротков Михаил Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосова (Короткова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Коротков Михаил Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мордвинцева (Короткова) Гликерия Михайловна
Отец ребёнка: Коротков Михаил Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксёнова (Короткова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Коротков Михаил Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коротков Михаил Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьяконова (Короткова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Коротков Михаил Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Пикина (Короткова) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Коротков Михаил Данилович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Коротков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Коротков Михаил Данилович
Смерть
Неизвестно