Короткова (Чекунова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Чекунова) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекунов Иван Иванович

Мать: Чекунова (Спирина) Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Коротков Михаил Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосова (Короткова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Коротков Михаил Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мордвинцева (Короткова) Гликерия Михайловна

Отец ребёнка: Коротков Михаил Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксёнова (Короткова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Коротков Михаил Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Коротков Михаил Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьяконова (Короткова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Коротков Михаил Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Михаил Данилович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Пикина (Короткова) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Коротков Михаил Данилович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Коротков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Коротков Михаил Данилович

Смерть
Неизвестно

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