станица Сергиевская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Сергиевская

Даниловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Усть-Медведицкий округ, Сергиевская станица
станица Сергиевская223460985101305465447299383сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Сергиевская станица
4032Сергиевская станица, при реке Медведице2117775523488Ст. пр., церковь, 1-КЛ. прих. уч., церковно-приходская школа, пч.-тел. отд.852128

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Даниловский район
13876Сергиевскаястаница50°14,0' с.ш.43°47,0' в.д.M-38-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Даниловский муниципальный район, Сергиевское сельское поселение
18606444101ст-ца Сергиевскаястаница

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