Пикина (Короткова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикина (Короткова) Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Коротков Михаил Данилович

Мать: Короткова (Чекунова) Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикин Фёдор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Пикин Даниил Фёдорович

Отец ребёнка: Пикин Фёдор Игнатьевич

Рождение ребёнка
02.08.1907

Сын: Пикин Илья Фёдорович

Отец ребёнка: Пикин Фёдор Игнатьевич

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.10.1918

Сын: Пикин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Пикин Фёдор Игнатьевич

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Пикин Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Пикин Фёдор Игнатьевич

Смерть
1930

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