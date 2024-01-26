Пикина (Короткова) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1930
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Пикин Фёдор Игнатьевич
Рождение ребёнка
02.08.1907
Сын: Пикин Илья Фёдорович
Отец ребёнка: Пикин Фёдор Игнатьевич
Рождение ребёнка
27.10.1918
Сын: Пикин Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Пикин Фёдор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Пикин Фёдор Игнатьевич
Смерть
1930