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Пикин Иван Фёдорович

Место рождения

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

27.10.1918

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1918

Отец: Пикин Фёдор Игнатьевич

Мать: Пикина (Короткова) Анастасия Михайловна

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Пикина Елена Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикина Елена Прокопьевна

Военная служба
30.05.1941
Попал в плен (военное)
02.07.1941
Минск, Минск
Смерть
?.04.1942
Причина смерти: Погиб в плену | Лагерь: шталаг X D (310) Лагерный номер: 6438

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