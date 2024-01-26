Пикин Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения27.10.1918
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пикина Елена Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пикина Елена Прокопьевна
Военная служба
30.05.1941
Попал в плен (военное)
02.07.1941
Минск, Минск
Смерть
?.04.1942
Причина смерти: Погиб в плену | Лагерь: шталаг X D (310) Лагерный номер: 6438