Пикин Фёдор Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1933
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Пикина (Короткова) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
02.08.1907
Сын: Пикин Илья Фёдорович
Мать ребёнка: Пикина (Короткова) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
27.10.1918
Сын: Пикин Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Пикина (Короткова) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Пикина (Короткова) Анастасия Михайловна
Смерть
1933