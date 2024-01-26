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Пикин Фёдор Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Пикин Игнатий Матвеевич

Мать: Пикина (Ушакова) Василиса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикина (Короткова) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Пикин Даниил Фёдорович

Мать ребёнка: Пикина (Короткова) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
02.08.1907

Сын: Пикин Илья Фёдорович

Мать ребёнка: Пикина (Короткова) Анастасия Михайловна

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.10.1918

Сын: Пикин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Пикина (Короткова) Анастасия Михайловна

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Пикин Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Пикина (Короткова) Анастасия Михайловна

Смерть
1933

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